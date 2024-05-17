Как происходит перерасчет пенсии для военного пенсионера с гражданским стажем
Работающие пенсионеры имеют право на перерасчет пенсии каждые два года. Впрочем, существуют определенные особенности с перерасчетом пенсий военнослужащих.
Перерасчет пенсии для военнослужащих
Часто военнослужащие имеют определенное количество лет военного стажа, а в придачу еще несколько лет гражданского.
Читайте также Как предоставляется пенсия пенсионерам, которые находятся на временно оккупированной территории
Впрочем, соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", гражданский стаж военнослужащего при перерасчете пенсии не учитывается.
Перерасчет пенсии, соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", не касается военных пенсий и используется для обычных пенсий по возрасту.К слову! С 2018 года для работающих пенсионеров перерасчет пенсии по стажу осуществляется автоматически с 1 апреля каждого года, если у них есть право на такой перерасчет. В последнее время этот перерасчет обычно проводится задним числом: выплата нового размера пенсии, с учетом доплаты за апрель и май, осуществляется в июне.
От чего зависят пенсии военных
Пенсионные выплаты военных зависят от размера прожиточного минимума. Пенсионный фонд Украины установил специальную надбавку к пенсии для военных, которая составляет 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а это 590,25 гривен.
Минимальные пенсионные выплаты для лиц со статусом участника боевых действий или с инвалидностью, полученной в результате войны, определяются так:
- I группа инвалидности – 650% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность,
- ІІ группа – 525%,
- ІІІ группа – 360%.