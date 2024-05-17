Как происходит перерасчет пенсии для военного пенсионера с гражданским стажем

Работающие пенсионеры имеют право на перерасчет пенсии каждые два года. Впрочем, существуют определенные особенности с перерасчетом пенсий военнослужащих.

Перерасчет пенсии для военнослужащих

Часто военнослужащие имеют определенное количество лет военного стажа, а в придачу еще несколько лет гражданского.

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Впрочем, соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", гражданский стаж военнослужащего при перерасчете пенсии не учитывается.

Перерасчет пенсии, соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", не касается военных пенсий и используется для обычных пенсий по возрасту.

От чего зависят пенсии военных

С 2018 года для работающих пенсионеров перерасчет пенсии по стажу осуществляется автоматически с 1 апреля каждого года, если у них есть право на такой перерасчет. В последнее время этот перерасчет обычно проводится задним числом: выплата нового размера пенсии, с учетом доплаты за апрель и май, осуществляется в июне.

Пенсионные выплаты военных зависят от размера прожиточного минимума. Пенсионный фонд Украины установил специальную надбавку к пенсии для военных, которая составляет 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а это 590,25 гривен.

Минимальные пенсионные выплаты для лиц со статусом участника боевых действий или с инвалидностью, полученной в результате войны, определяются так:

I группа инвалидности – 650% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность,

ІІ группа – 525%,

ІІІ группа – 360%.

С начала года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, увеличился с 2 093 гривен до 2 361 гривны.