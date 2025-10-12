Украинцы имеют право не переплачивать за некачественные или непредоставленные коммунальные услуги. Эксперт объяснил, в каких случаях можно требовать перерасчет и как действовать, если отопление или горячая вода не соответствуют нормам.

Когда украинцы могут не платить за коммуналку?

Украинцы имеют полное право не платить за некачественные коммунальные услуги, объяснил 24 Каналу Андрей Шелих, юрист АО "EvrikaLaw".

Сейчас потребители могут требовать перерасчет в случае, если услуги по отоплению, горячей или холодной воды, водоотведения или содержание дома и придомовой территории предоставляются некачественно.

Андрей Шелих Юрист АО "EvrikaLaw" В целом в соответствии с п.1 ч.1 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель имеет право получать своевременно и надлежащего качества жилищно-коммунальные услуги согласно законодательству и условиям заключенных договоров. Однако в современных реалиях часто потребители сталкиваются с проблемой некачественных коммунальных услуг.

Соответственно, чтобы получить компенсацию, нужно зафиксировать факт непредоставления или некачественного предоставления услуги.

Если вы столкнулись с проблемой некачественных коммунальных услуг (например, во время отопительного сезона температура в квартире менее 18 градусов) вы можете обратиться к поставщику таких услуг для фиксации нарушений,

– пояснил эксперт.

Как получить перерасчет за коммуналку?

Для зафиксирования непредоставления услуг житель вызывает представителя компании-поставщика, который составляет акт-претензию.

По результатам проверки качества предоставления коммунальных услуг или качества услуг по управлению многоквартирным домом составляется акт-претензия, который подписывается потребителем и исполнителем коммунальной услуги или управляющим (по услуге по управлению многоквартирным домом),

– рассказал Шелих.

После этого поставщик обязан провести перерасчет в течение месяца и, при необходимости, оплатить штраф. Впрочем, если реакции нет, то потребитель имеет право обратиться в суд. Поэтому за "холод" или "едва теплую" воду платить не придется.

