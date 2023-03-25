Украинцам с 1 апреля перечислят пенсии: как изменится размер
С 1 апреля в Украине запланирован перерасчет пенсий. Это касается работающих пенсионеров, которые в марте не получили индексации.
Почему в апреле пенсионеры получат не индексацию, а перерасчет
Во время эфира телемарафона первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что с 1 апреля запланирован перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Однако это не индексация, а именно перерасчет.
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Индексация – это инструмент повышения дохода наименее защищенной категории граждан, не имеющей обычно уже других источников дохода, кроме пенсий, уплачиваемых от государства. В отличие от них те еще работающие пенсионеры имеют дополнительный источник поступлений в виде заработной платы, и это позволяет лучше самостоятельно себя обеспечивать,
– объяснила Марчак.
В то же время, если речь идет о пересчете, то учитывается трудовой стаж, который получили пенсионеры, начиная с предварительного перерасчета таких пенсий.
Какие пенсионеры получат перерасчет
Это касается, например, тех пенсионеров, которые вышли на пенсию в 2021 году, но продолжает работать. Соответственно за 2 последних года у них увеличился страховой стаж на 24 месяца.
Именно такие граждане получат в апреле перерасчет пенсии по обновленному страховому стажу, что влияет на размер пенсии. Это все индивидуально,
– добавила первый заместитель министра.
Интересно, что в апреле на это уйдет около 100 миллионов дополнительных расходов. А до конца года – это около 900 миллионов гривен. Средства на это будут привлечены из собственных поступлений ПФУ.
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Кого не коснулась индексация
- Работающих пенсионеров, имеющих небольшой страховой стаж, а расчетный размер их пенсии ниже 2 100 гривен.
- Бывших работников прокуратуры.
- Граждане, получающие пенсии в размере свыше максимально возможной суммы, установленной законодательством Украины (сейчас максимальная пенсия в Украине равна десяти прожиточным минимумам для лиц нетрудоспособного возраста, то есть 20 930 гривен).
- Те, кто получает ежемесячное пожизненное денежное содержание, например, судьи.