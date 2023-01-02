Если не было отопления: некоторым украинцам пересчитают платежки

В Украине перечислят платежки за отопление и горячую воду тем потребителям, которые остались без качественных услуг из-за российских обстрелов. Поставщик тепла должен снизить сумму квитанции.

Согласно постановлению Кабинета министров №151, если в квартире холоднее 18°C, то за каждые сутки нарушения нормы сумма в платежке должна уменьшаться на 3,3%. Если компания не произвела перерасчет, потребитель вправе пожаловаться.

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Как происходит перерасчет платежек

Компенсация может учитываться в платежах в следующем месяце. В некоторых городах такая процедура уже была осуществлена. Например, КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго" перечислит оплату за тепло и горячую воду за ноябрь. Изъятые начисления будут внесены в платежку за декабрь.

Когда можно меньше платить за воду

По правилам воды может не до шести часов в сутки. При этом общий период без воды должен составлять до 30% общего времени предоставления услуги. Если воды больше нет этого времени, то за каждые сутки нарушения допустимого отклонения сумма в платежке должна уменьшаться на 3,3%.

Когда можно меньше платить за электроэнергию

У всех украинцев есть счетчики электроэнергии. Поэтому отдельных правил перерасчета сумм в платежках в постановлении нет. При отсутствии света показатели счетчика будут соответствовать объему потребленной электроэнергии.

Когда можно меньше платить за отопление и горячую воду

По закону нормой температуры в доме есть 18 градусов тепла. Если в квартире холоднее, то за каждые сутки нарушение нормы сумма в платежке должна уменьшаться на 3,3%.

Температура горячей воды должна составлять от 50 до 75 °С. Если она уменьшилась до 45-49 °С, то тариф должны уменьшить на 10%, а если до 40-44, то на 30%. Если нет и 40 ° С, то можно платить по тарифу за холодную воду.

Что делать, если переехали

Если у вас нет счетчиков и вы не находитесь дома не менее 30 дней, можно не платить за воду и газ. Для этого необходимо обратиться со справкой к поставщику коммунальной услуги и сообщить о своем отсутствии.

Если у вас есть счетчик, то ежемесячно нужно подавать показания, соответствующие предыдущему. Такая норма закона не касается отопления, платы за содержание дома и придомовой территории.