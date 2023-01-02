Згідно з постановою Кабінету міністрів №151, якщо у квартирі холодніше, ніж 18°C, то за кожну добу порушення норми сума у платіжці має зменшуватись на 3,3%. Якщо компанія не здійснила перерахунок, споживач має право поскаржитися.

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Як відбувається перерахунок платіжок

Компенсація може враховуватися у платіжках за наступний місяць. У деяких містах таку процедуру уже було здійснено. Наприклад, КП "Тернопільміськтеплокомуненерго" перерахує оплату за тепло та гарячу воду за листопад. Вилучені нарахування буде внесено до платіжки за грудень.

Коли можна менше платити за воду

За правилами води може не бути до шести годин на добу. При цьому загальний період без води повинен становити до 30% від загального часу надання послуги. Якщо води немає більше цього часу, то за кожну добу порушення допустимого відхилення сума у платіжці має зменшуватись на 3,3%.

Коли можна менше платити за електроенергію

Всі українці мають лічильники електроенергії. Тому окремих правил перерахунку сум у платіжках у постанові немає. За відсутності світла показники лічильника будуть відповідати обсягу спожитої електроенергії.

Коли можна менше платити за опалення та гарячу воду

За законом нормою температури в оселі є 18 градусів тепла. Якщо у квартирі холодніше, то за кожну добу порушення норми сума у платіжці має зменшуватись на 3,3%.

Температура гарячої води має бути від 50 до 75 °С. Якщо вона зменшилася до 45 – 49 °С, то тариф мають зменшити на 10%, а якщо до 40 – 44, то на 30%. Якщо немає і 40 °С, то можна платити за тарифом за холодну воду.

Що робити, якщо переїхали

Якщо у вас немає лічильників і ви не перебуваєте вдома щонайменше 30 днів, можна не платити за воду і газ. Для цього необхідно звернутися з довідкою до постачальника комунальної послуги та повідомити про свою відсутність.

Якщо у вас є лічильник, то щомісяця потрібно подавати показання, які відповідатимуть попереднім. Така норма закону не стосується опалення, плати за утримання будинку та прибудинкової території.