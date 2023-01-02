Для деяких споживачів державна газовидобувна компанія "Нафтогаз" ввела пільгові тарифи до 31 березня 2023 року. Мова йде про жителів гуртожитків.

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Які умови пільгового тарифу

"Нафтогаз" постачатиме газ для мешканців гуртожитків за ціною 7,42 гривні за кубометр з урахуванням ПДВ, але без вартості доставлення. Нагадаємо, що ціна доставлення у кожного постачальника різна.

Які тарифи діють для решти споживачів

Ціни на оплату газу сильно різняться в залежності від компанії постачальника. Так, найдешевшу в Україні ціну 7,7 гривні за 1 кубометр пропонує ТОВ "Еру Людям". Далі йдуть "Енерджі Трейд Груп" (7,799 грн), Нафтогаз України (7,96 грн), "Прикарпат Енерго Трейд" (7,98 грн) та "Полтавагаз Збут" із ціною 7,99 грн. Найвища ціна зберігається у ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 гривні за кубометр.

Наразі різницю між ринковими цінами й тарифами для споживачів газопостачальникам компенсує держава. Така ініціатива коштує близько 264,3 мільярда гривень.

Переглянути ціни можуть уже навесні. Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що теперішня ціна на газ в Україні є невиправдано низькою.

Для того, щоб заощадити на платіжках за комунальні послуги, можете спробувати переукласти угоду на постачання газу за більш вигідними умовами. Перевірити всі пропозиції, що актуальні на сьогодні можна на сайті "Газотека".

Далі потрібно виконати декілька простих кроків: