Выезд пенсионеров за границу: имеют ли они на это право и какие условия действуют сейчас

Могут ли пенсионеры выезжать за границу?

Во время военного положения в Украине для мужчин призывного возраста действуют ограничения на выезд за границу. В то же время для пенсионеров правила пересечения государственной границы имеют отдельные особенности, а вопрос сохранения пенсионных выплат после выезда стал одним из самых актуальных для пожилых украинцев.

Особенно это касается мужчин, достигших пенсионного возраста. Именно после 60 лет они могут выезжать за пределы Украины без ограничений, связанных с мобилизацией, объясняю Государственная пограничная служба.

Справочно! Военнообязанными в Украине считаются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Поэтому после достижения 60-летнего возраста и оформления пенсии мужчины могут свободно пересекать государственную границу.

Для женщин таких ограничений нет в целом. Однако после начала полномасштабной войны вопрос выезда пенсионеров стал значительно шире, чем просто право на пересечение границы.

Что будет с выплатами после выезда?

Сам факт пребывания за границей не означает автоматического прекращения пенсии. Украинцы могут продолжать получать выплаты даже после выезда из страны, объяснили в Пенсионном фонде.

Важно! В такой ситуации важно учитывать формат пребывания. Если человек оформляет постоянное проживание за границей, ему могут единовременно выплатить пенсию за шесть месяцев вперед.

Далее порядок получения средств зависит от международных соглашений, страны проживания и способа оформления выплат. Именно поэтому эксперты советуют заранее консультироваться с Пенсионным фондом перед оформлением документов на ПМЖ.

Почему важно не потерять пенсию за границей?

Для большинства украинских пенсионеров пенсия остается основным или даже единственным источником дохода, а после переезда за границу эта зависимость часто не исчезает. Наоборот, расходы на проживание, лекарства и медицинские услуги в странах ЕС могут быть значительно выше.

Обратите внимание! Именно поэтому даже украинская пенсия часто становится важной финансовой поддержкой для пожилых людей за рубежом.

Поэтому знание правил выезда и механизмов получения выплат фактически превращается в вопрос финансовой стабильности. Ошибки с документами или неправильное оформление статуса выезда могут создать трудности с дальнейшим начислением пенсии.

Можно ли получать пенсию за границей?