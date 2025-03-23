Кто из переселенцев должен будет вернуть средства государству

Переселенцы в Украине должны будут вернуть часть государственных выплат. Это может произойти в случае, если выяснится, что помощь предоставлялась им неправомерно.

В каких случаях с ВПЛ взимают средства

Такие ситуации возникают, когда человек больше не соответствует критериям получения выплат, но все еще их получает, передает 24 Канал со ссылкой на "Юридический советник для ВПЛ".

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Например, если лицо со статусом ВПЛ возвращается домой и сообщает об этом через приложение "Дія", социальные службы могут с задержкой прекратить выплаты.

В таких случаях человека просят вернуть средства добровольно, а если он отказывается, деньги взыскивают через суд.

Кому еще придется вернуть средства

Также выплаты придется вернуть тем переселенцам, у которых увеличился доход семьи сверх установленного законодательством лимита, если они своевременно не сообщили об этом соцслужбы в течение 14 дней.

Кроме того, выплаты придется вернуть тем лицам, которые получали помощь как переселенцы, хотя фактически переехали не с оккупированных территорий или районов боевых действий.

Обратите внимание! С января 2025 года в Украине изменился порядок компенсаций владельцам жилья, которые бесплатно размещают переселенцев. Теперь такие выплаты начисляет Пенсионный фонд по спискам Министерства развития общин и территорий.