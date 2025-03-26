Когда порты ЕС прекратят перевалочные услуги для российского СПГ

Еще в июне 2024 года был принят 14 пакет санкций против России. Эти ограничения, в том числе касались и российского СПГ.

Какие ограничения утвердил ЕС

С 26 марта порты ЕС прекращают перевалку сжиженного природного газа (СПГ), который был произведен или экспортирован из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.

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Запрещено после переходного 9-месячного периода использовать порты ЕС для перевалки российского СПГ. К тому же, упомянутый пакет запрещает импорт российского СПГ к конкретным терминалам, которые не соединены с сетью газопроводов ЕС,

– говорится в сообщении Еврокомиссии.

Нужно понимать, что эти санкции были приняты еще в июне 2024 года. Однако, до 26 марта 2025 года действовала отсрочка для контрактов, которые были подписаны до 25 июня 2024 года

ЕС, согласно этим ограничениям, не могут также:

предоставлять техническую поддержку;

брокерские услуги;

финансовую помощь;

общее финансирование.

Обратите внимание! Вместе с этим страны ЕС могут разрешать перевалку, если СПГ предназначен для их собственных энергетических нужд.