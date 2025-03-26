Які обмеження затвердив ЄС

З 26 березня порти ЄС припиняють перевалку скрапленого природного газу (СПГ), який було вироблено чи експортовано з Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.

Читайте також За пів року Україна нанесла російській енергетиці збитків на більш як 600 мільйонів доларів

Заборонено після перехідного 9-місячного періоду використовувати порти ЄС для перевалки російського СПГ. До того ж, згаданий пакет забороняє імпорт російського СПГ до конкретних терміналів, які не сполучені з мережею газопроводів ЄС,

– йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Потрібно розуміти, що ці санкції були ухвалені ще в червні 2024 року. Однак, до 26 березня 2025 року діяла відстрочка для контрактів, які були підписані до 25 червня 2024 року

ЄС, згідно з цими обмеженнями, не можуть також:

надавати технічну підтримку;

брокерські послуги;

фінансову допомогу;

загальне фінансування.

Зверніть увагу! Разом з цим країни ЄС можуть дозволяти перевалку, якщо СПГ призначений для їхніх власних енергетичних потреб.