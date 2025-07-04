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4 июля, 15:29
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Украинцы получают все меньше средств из-за рубежа

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Объем частных денежных переводов в Украину за первые 5 месяцев 2025 года уменьшился на 15,4% по сравнению с 2024 годом, до 3,5 миллиарда долларов.
  • Наибольшее сокращение произошло в переводах за оплату труда, которые уменьшились на 18,7%, до 1,87 миллиарда долларов.

За первые 5 месяцев 2025 года объем частных денежных переводов, осуществляемых в Украину достиг 3,5 миллиарда долларов. В целом он сократился на 15,4%, если сравнивать с аналогичным показателем 2024 года.

Как уменьшился объем переводов

Больше всего уменьшился объем переводов именно за оплату труда, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Согласно данным регулятора, с января по май 2025 года объем таких переводов достиг 1,87 миллиарда долларов. Это значение на 18,7% меньше чем в прошлом году. В 2024 году объем переводов за оплату труда составлял – 2,3 миллиарда долларов.

По мнению НБУ, переводы за первые 5 месяцев осуществлялись так:

  • 2 миллиарда долларов поступило через официальные каналы (к таким, например, относятся банки);
  • 1,46 миллиарда долларов – неформальные (передача наличных).

Обратите внимание! Объемы переводов ежегодно сокращаются. Как показывает статистика НБУ, в 2024 году они достигли 9,6 миллиарда долларов. В 2023 году эта сумма была на 2 миллиарда долларов больше.