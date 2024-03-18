SWIFT-переводы в злотых и евро без комиссии: новая функция от Приватбанка
Источник:Приватбанк
Клиенты Приватбанка получили новую возможность. Теперь можно получать SWIFT-переводы в злотых и евро без дополнительной комиссии через PKO Bank Polski SA.
Нововведения от Приватбанка
Согласно сообщению от Дмитрия Мусиенко, члена правления ПриватБанка, банк активно расширяет коллаборацию с европейскими, в частности польскими, финансовыми учреждениями с целью облегчить и сделать более доступными для украинцев международные переводы.
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Поэтому, ПриватБанком открыты новые корреспондентские счета в PKO Bank Polski SA в марте 2024 года.
Клиенты могут использовать новые корреспондентские счета для отправки без дополнительной комиссии в ПриватБанк SWIFT-переводов физических лиц в польских злотых (PLN) и евро (EUR). Получить форму реквизитов для зачисления SWIFT-перевода через PKO Bank Polski можно на сайте ПриватБанка,
– говорится в сообщении.
Какие преимущества SWIFT-переводов
Поэтому, преимущества получения SWIFT-переводов являются следующими:
- Возможность получать переводы без ограничений по сумме.
- Онлайн отслеживание переводов онлайн.
- Специальная линия поддержки для получателей SWIFT-переводов.