SWIFT-переводы в злотых и евро без комиссии: новая функция от Приватбанка

Клиенты Приватбанка получили новую возможность. Теперь можно получать SWIFT-переводы в злотых и евро без дополнительной комиссии через PKO Bank Polski SA.

Нововведения от Приватбанка

Согласно сообщению от Дмитрия Мусиенко, члена правления ПриватБанка, банк активно расширяет коллаборацию с европейскими, в частности польскими, финансовыми учреждениями с целью облегчить и сделать более доступными для украинцев международные переводы.

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Поэтому, ПриватБанком открыты новые корреспондентские счета в PKO Bank Polski SA в марте 2024 года.

Клиенты могут использовать новые корреспондентские счета для отправки без дополнительной комиссии в ПриватБанк SWIFT-переводов физических лиц в польских злотых (PLN) и евро (EUR). Получить форму реквизитов для зачисления SWIFT-перевода через PKO Bank Polski можно на сайте ПриватБанка,

– говорится в сообщении.

Какие преимущества SWIFT-переводов

Поэтому, преимущества получения SWIFT-переводов являются следующими:

Возможность получать переводы без ограничений по сумме.

Онлайн отслеживание переводов онлайн.

Специальная линия поддержки для получателей SWIFT-переводов.

По данным банка, обычно деньги поступают на счета в течение 24 часов, а 40% платежей зачисляются получателю за 5 минут.