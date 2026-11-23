Польша готовится к масштабной перестройке своей энергетики, которая должна изменить зависимость страны от угля. Для этого Варшава планирует привлечь десятки миллиардов долларов на новый проект на побережье Балтийского моря.

Что известно об историческом контракте

Варшава завершает переговоры с американскими компаниями Westinghouse и Bechtel о строительстве первой атомной электростанции. Окончательный контракт на проектирование, закупку оборудования и строительные работы планируется подписать в начале 2027 года, сообщает Bloomberg.

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 192 миллиарда злотых, или 47,3 миллиарда долларов.

Станция будет иметь мощность 3,75 гигаватта, а первый реактор планируется завершить к 2036 году.

Мы говорим о сделке стоимостью в миллиарды долларов, но дело не только в стоимости. Мы знаем, насколько важна эта инвестиция для энергетической безопасности страны,

– заявил генеральный директор государственной компании PEJ Марек Вощик.

По его словам, в ходе переговоров важно держать расходы под контролем и не отступать от графика.

Почему сроки давят на разработчиков

Подписание контракта откроет путь к полномасштабным строительным работам. Сейчас компании уже заказывают самое дорогостоящее оборудование, ведь его изготовление занимает много времени.

В то же время Польша сталкивается с конкуренцией за оборудование и специалистов. Компоненты для АЭС производятся лишь на ограниченном числе заводов, а из-за увеличения количества ядерных проектов в мире спрос на них растет.

Благодаря глобальному "ренессансу" атомной энергетики поддержка АЭС среди поляков растет из года в год и в настоящее время превышает 90%,

– отметил руководитель компании.

Откуда возьмут деньги на строительство

На строительство первой АЭС государство выделит около 60 миллиардов злотых. Остальную сумму привлекут через кредиты под государственные гарантии, в частности от Экспортно-импортного банка США.

Мы начнем привлекать долговое финансирование примерно в 2028 году,

– сказал Вощик.

В компании уверены в успехе, поскольку финансовые учреждения уже проявляют значительный интерес к проекту.

Параллельно Польша готовится к строительству еще одной атомной станции. Варшава ведет переговоры с компаниями из США, Франции и Канады, а выбрать поставщика технологий планирует в 2027 году.

Обратите внимание! Польша исторически оставалась наиболее зависимой от угля экономикой в Евросоюзе. В последние годы Варшава взяла курс на стремительный отказ от "грязного топлива", чтобы укрепить свою энергетическую безопасность и выполнить климатические обязательства.

Напомним, сейчас европейские страны и США вновь все более активно рассматривают атомную энергетику как способ обеспечить стабильное производство электроэнергии и уменьшить зависимость от ископаемого топлива.