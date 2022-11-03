Первая помощь уже есть: 12 стран помогут Украине восстановить энергосистему

Министерство иностранных дел Украины договорилось о передаче помощи от западных партнеров для поддержки украинской энергосистемы. Первые партии оборудования уже предоставлены.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По меньшей мере, двенадцать стран ЕС предоставят оборудование для восстановления энергосистемы Украины. В частности, будут переданы генераторы разных типов, автоматические переключатели и тепловые пушки.

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Украинские дипломаты находятся в постоянном контакте с партнерами и прилагают максимум усилий для того, чтобы в домах украинцев были свет, тепло и вода. Мы привлекаем необходимую помощь и оборудование для преодоления последствий террористических ударов России по критической инфраструктуре Украины. Мы не позволим российскому террору сломать ни нас, ни наших партнеров,

– заявил глава МИД.

Какую помощь передадут

В настоящее время речь идет о 954 единицах энергетического оборудования, которые поставят Израиль, Испания, Италия, Литва, Германия, Северная Македония, Польша, Республика Корея, Словакия, Словения, Финляндия и Франция. Известно, что Берлин поставит Киеву обогреватели автономной генерации, насосы, кровати, одеяла и палатки.

Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки. Мы благодарны каждому партнеру и каждой компании, которые откликнулись на наш срочный запрос, сказал Кулеба.

Напомним, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, зимой Украина будет вынуждена импортировать уголь или электроэнергию.