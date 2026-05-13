Деньги в рамках кредита на 90 миллиардов евро: Зеленский рассказал о первом транше

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что европейский пакет поддержки в сумме 90 миллиардов евро заработает до начала июня. В частности он рассказал, куда направят первый транш.

Что известно о первом транше кредита от ЕС?

Деньги "пойдут" на производство дронов, о чем Владимир Зеленский сообщил во время выступления на саммите Бухарестской девятки.

Владимир Зеленский Президент Украины Первая часть финансирования, которая поступит непосредственно к производству дронов, в которых мы критически нуждаемся.

Также Зеленский отметил, что важно открыть первые кластеры и дать толчок к членству Украины в ЕС. Он добавил, что это станет важным политическим сигналом, в частности для россиян.

В то же время "Европейская правда" пишет, что начать открытие переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в мае 2026 года невозможно. Издание ссылается на свои источники.

Ближайший Совет ЕС по общим вопросам состоится 26 мая. Его повестка дня уже известна и согласовывается на уровне послов ЕС. Но вопрос расширения ЕС там нет.

Более того, скрининговые отчеты и переговорные позиции анализировали только на экспертном уровне. Но на обсуждение послов их фактически не выносили.

Напомним! У "ЕП" уже писали, куда потратят средства из кредита на 90 миллиардов евро. Согласно информации, около 30 миллиардов евро потратят на дроны, боеприпасы и ракеты, в частности дальнобойные. Также планируют купить системы противовоздушной обороны.

Что еще стоит знать о кредите для Украины?

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос анонсировала транш из кредита ЕС для Украины еще 11 мая. Она выразила надежду, что на следующей неделе осуществится выплата первых средств.

Однако вечером 11 мая Владимир Зеленский сообщил другой "дедлайн". Он заявил, что деньги следует ожидать в июне.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, что программа от МВФ и кредит в размере 90 миллиардов евро тесно связаны между собой. То есть если МВФ прекратит программу, то Украина потеряет часть кредита – 30 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Но другая часть кредита – 60 миллиардов – будут предоставлены Европой без условий. Эти деньги направят на оборонный сектор.