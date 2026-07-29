Пенсионерам выставляют неожиданные счета: почему приходится возвращать уже выплаченные деньги

После получения пенсионных выплат часть украинцев может столкнуться с неожиданным требованием вернуть деньги. Почему это происходит и кому следует быть внимательными – читайте далее.

Почему пенсионерам приходится возвращать уже выплаченные деньги?

Одной из наиболее распространенных причин является трудоустройство или увольнение пенсионера. Ведь человек должен уведомить Пенсионный фонд о таких изменениях в течение 10 дней, напоминает ведомство. Если этого не сделать, пенсию в течение определенного времени могут продолжать выплачивать по прежним правилам.

Когда информация поступает в ПФУ от работодателя или через государственные реестры, специалисты могут выявить переплату. Это связано с тем, что отдельные надбавки и доплаты назначаются только неработающим пенсионерам.

Важно! Если человек своевременно не сообщил о трудоустройстве, он может получать суммы, превышающие предусмотренные законодательством.

В таком случае Пенсионный фонд может потребовать вернуть излишне выплаченные средства. Иногда сумма переплаты составляет несколько тысяч гривен.

О каких изменениях необходимо сообщать в Пенсионный фонд?

Пенсионеры должны информировать ПФУ не только о начале или прекращении работы. Также необходимо сообщать о:

смену места жительства;

смену фамилии, имени или отчества;

смену банковского счета или реквизитов для получения пенсии.

Такие изменения могут повлиять как на порядок выплаты пенсии, так и на право человека получать отдельные надбавки или доплаты.

Что будет, если не вернуть деньги добровольно?

Если пенсионер не согласится добровольно вернуть переплату, Пенсионный фонд может обратиться в суд. После вынесения судебного решения средства могут удерживаться из пенсионных выплат или взыскиваться через органы государственной исполнительной службы.

Обратите внимание! В таком случае к сумме задолженности могут добавиться судебные издержки и исполнительный сбор.

Впрочем, если пенсионер своевременно сообщил Пенсионному фонду об изменениях или переплата возникла из-за ошибки самого ПФУ, требование о возврате средств можно обжаловать.

Ранее мы рассказывали, в каких случаях Пенсионный фонд может приостановить выплату пенсии и что нужно сделать для ее возобновления.