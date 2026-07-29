Чому пенсіонерам доводиться повертати вже виплачені гроші?

Однією з найпоширеніших причин є працевлаштування або звільнення пенсіонера. Адже людина має повідомити Пенсійний фонд про такі зміни протягом 10 днів, нагадує Відомство. Якщо цього не зробити, пенсію певний час можуть продовжувати виплачувати за попередніми правилами.

Коли інформація надходить до ПФУ від роботодавця або через державні реєстри, фахівці можуть виявити переплату. Це пов'язано з тим, що окремі надбавки та доплати призначаються лише непрацюючим пенсіонерам.

Важливо! Якщо людина вчасно не повідомила про працевлаштування, вона може отримувати більші суми, ніж передбачено законодавством.

У такому разі Пенсійний фонд може вимагати повернути надміру виплачені кошти. Іноді сума переплати становить кілька тисяч гривень.

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Про які зміни потрібно повідомляти Пенсійний фонд?

Пенсіонери мають інформувати ПФУ не лише про початок чи припинення роботи. Також необхідно повідомляти про:

зміну місця проживання;

зміну прізвища, імені або по батькові;

зміну банківського рахунку чи реквізитів для отримання пенсії.

Такі зміни можуть впливати як на порядок виплати пенсії, так і на право людини отримувати окремі надбавки чи доплати.

Що буде, якщо не повернути гроші добровільно?

Якщо пенсіонер не погодиться добровільно повернути переплату, Пенсійний фонд може звернутися до суду. Після ухвалення судового рішення кошти можуть утримувати з пенсійних виплат або стягувати через органи державної виконавчої служби.

Зверніть увагу! У такому разі до суми боргу можуть додатися судові витрати та виконавчий збір.

Втім, яккщо пенсіонер своєчасно повідомив Пенсійний фонд про зміни або переплата виникла через помилку самого ПФУ, вимогу про повернення коштів можна оскаржити.

Раніше ми розповідали, у яких випадках Пенсійний фонд може припинити виплату пенсії та що потрібно зробити для її поновлення.