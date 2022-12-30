В Украине открыли уже 11500 "Пунктов Несокрушимости": найти их можно на карте

На сегодня в Украине работают уже 11,5 млн "Пунктов несгибаемости". Их открыли по инициативе правительства вместе с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и бизнесом.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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В Украине действует почти 11 500 "пунктов несокрушимости". Их организовали областные власти, ГСЧС и ответственный бизнес, чтобы в случае чрезвычайной ситуации наши люди имели связь и помощь,

– написал он.

В пунктах есть все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Услуги предоставляются бесплатно и круглосуточно. Ближайшие к вам "Пункты несокрушимости" можно найти на онлайн-карте. На ней отображаются 3 основные категории:

непосредственно "Пункты несокрушимости" - то есть места, которые обустроили областные власти и ГСЧС; в таких пунктах бесплатные – генераторы, тепло, интернет, чай, кофе и аптечка;

"Пункты несокрушимости", которые организовал бизнес - там есть возможность подзарядить телефон и согреться, а вот все остальные "опции" по усмотрению владельца частной компании;

магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии – важно, что они не предоставляют услуги подзарядки гаджетов.

Напомним, раньше мы сообщали, как выглядят "Пункты несокрушимости". У них есть свет, связь и вода. В этом пункте каждый украинец может зарядить телефон, согреться и получить помощь.