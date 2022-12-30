Про це у своєму телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Цікаво Бер Гріллз, що вчить виживати, прогулявся з Зеленським по Києву й погрівся у Пункті незламності

В Україні діє майже 11 500 "пунктів незламності". Їх організували обласна влада, ДСНС та відповідальний бізнес, щоб у разі надзвичайної ситуації наші люди мали зв'язок та допомогу,

– написав він.

У пунктах є всі базові послуги: електрика, мобільний зв'язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Послуги надаються безоплатно і цілодобово. Найближчі до вас "Пункти незламності" можна знайти на онлайн-мапі. На ній відображаються 3 основні категорії:

безпосередньо "Пункти незламності" – тобто місця, які облаштувала обласна влада та ДСНС; у таких пунктах безплатні – генератори, тепло, інтернет, чай, кава та аптечка;

"Пункти незламності", які організував бізнес – там є можливість підзарядити телефон та зігрітися, а от усі інші "опції" на розсуд власника приватної компанії;

магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії – важливо, що вони не надають послуги підзарядки гаджетів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як виглядають "Пункти незламності". В них є світло, зв'язок та вода. У такому пункті кожен українець може зарядити телефон, зігрітися та отримати допомогу.