Опять не удалось: когда ЕС представит план отказа от российских энергоресурсов

Еврокомиссия снова отложила объявление плана, относительно отказа ЕС от российских энергоресурсов. Это происходит уже второй раз.

Почему переносится презентация плана Еврокомиссии

Высокопоставленный чиновник ЕС говорит, что продолжается работа над дорожной картой для уменьшения зависимости Европы от российских энергоносителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Напомним! ЕС планирует отказаться от российского природного газа до 2027 года.

Мы все еще движемся вперед с дорожной картой, она готовится, но сроки изменились на фоне последних геополитических событий. Дата будет сообщена в надлежащее время,

– сообщает чиновник.

Обратите внимание! Как говорит источник Politico, не стоит рассчитывать, что план будет представлен в этом месяце.

Как ЕС работает над отказом от российских энергоносителей

Стало известно, что ЕС сейчас ведет переговоры с США. Главным предметом обсуждения является увеличение импорта американского газа.

Некая неопределенность появилась после двусторонних переговоров между США и Россией. Ведь теперь трудно прогнозировать экономические отношения, которые могут возникнуть между Западом и Москвой.

Интересно, что комиссар ЕС по вопросам энергетики Дан Йоргенсен обещал представить план отказа от российских энергоресурсов в течение первых 100 дней, которые он будет находиться в должности. Уже дважды переносился этот срок.