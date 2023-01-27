Есть ли причины для девальвации и пересмотра официального курса доллара
В НБУ заверили, что причин для девальвации пока нет. Более регулятор имеет достаточные запасы золото-валютных резервов для удержания официального курса на текущем уровне.
Об этом во время брифинга рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, передает 24 Канал.
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Он также добавил, что валютный рынок остается устойчивым, даже несмотря на произошедший в декабре рост интервенций, который наблюдается в январе.
Отмечаю, что увеличение интервенций полностью компенсируется получением международной помощи.
Состояние золото-валютных резервов
Гилетий рассказал, что в НБУ в конце этого месяца ожидается, что золото-валютные резервы составят 30 миллиардов долларов.
Резервов достаточно, и сейчас нет никаких оснований для перепривязки или перефиксации курса,
– подчеркнул он.
Банкир отметил и то, что увеличение спроса на валюту в последнее время было вызвано ростом спроса на импортные товары, в том числе генераторы.