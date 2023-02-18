Индексация пенсий: сохранят ли пенсионерам выплаты по возрасту

Весной пенсии украинцев увеличатся. При этом государство сохранит доплаты по возрасту.

Выплаты по возрасту сохранятся

Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 гривен.

Для пенсионеров в возрасте 75-80 лет доплата будет составлять до 400 гривен в месяц.

Для пенсионеров 70-75 лет такая доплата составляет до 300 гривен.

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Премьер добавил, что под индексацию будут подпадать все категории пенсионеров, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Размер индексации составит 20%.

По поручению Президента Украины мы производим индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной,

– отметил премьер-министр

Он добавил, индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев.

К кому увеличатся пенсии

В марте пенсию проиндексируют для наиболее уязвимых слоев населения:

по возрасту;

инвалидностью;

потерей кормильца;

за выслугу лет;

страховые выплаты чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Другие выплаты, касающиеся госслужащих, ученых, военнослужащих и т.п., проиндексируют уже после окончания военного положения, говорит заместитель Председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.