Германия готовит ответ на пошлины Трампа: будет ли это иметь влияние на экономику США

На фоне обострения ситуации с Гренландией Соединенные Штаты готовят введение возможных десятипроцентных пошлин для стран, поддержавших остров. Однако немецкое правительство планирует свой экономический ответ для Вашингтона.

Каким будет ответ на решение США?

О том, каким может быть ответ для Трампа, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Times.

По информации источников издания, немецкое правительство готово повысить для Соединенных Штатов плату за аренду военных баз на территории Германии. В то же время отмечается, что о вытеснении военных США с американских баз на немецкой территории речь не идет.

Обратите внимание! Такие базы как Рамштайн и Штутгарт являются важными для Вашингтона для проектирования силы в Африке и на Ближнем Востоке.

Маловероятным является также вариант, при котором европейские страны будут блокировать доступ Америки к ресурсам своих экономик. Так, датский инсулин, финские ледоколы или нидерландские технологии производства микрочипов не будут ограничены для пользования США.

Почему Трамп хочет присоединить Гренландию к США?

Глава Белого дома объясняет свое решение о присоединении острова тем, что Гренландия может якобы попасть под влияние России или Китая, поэтому этого стоит не допустить, чтобы не потерять стратегически важную территорию. Об этом Трамп написал в Truth Social.

НАТО уже 20 лет повторяет Дании, что вы должны устранить российскую угрозу из Гренландии. К сожалению, Дания не смогла ничего с этим поделать. Теперь настало время, и это будет сделано!

– отметил президент США.

В то же время Трамп выступает за передачу Гренландии под контроль Соединенных Штатов, чтобы разместить там системы противоракетной обороны "Золотой купол". По его мнению, решение необходимо учитывая ситуацию и возможное влияние со стороны России.

Какова реакция мира на действия Трампа по Гренландии?

Европейский парламент может остановить утверждение торгового соглашения между ЕС и Соединенными Штатами. Причиной является заявление президента США о введении новых пошлин против стран, которые поддержали Гренландию.

Также французский министр финансов заявил, что Европа предупредила США о "красных линиях", нарушение которых поставит под угрозу экономические отношения Европы и США.