Действительно ли пенсионерам "отменили" плату за доставку газа

На днях в сети появилась информация о том, что пенсионерам якобы отменили плату за доставку газа. Впрочем, это сообщение не соответствует действительности, ведь было создано мошенниками.

Платежи не отменяют

Издание "ГазПравда" показало видео сфабрикованного "телевизионного сюжета" в котором рассказывается об отмене оплаты за доставку газа для пенсионеров и других уязвимых групп населения. В частности, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных семей, семей военнослужащих и безработных.

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Оказалось, ложные данные об отмене платежей были распространены мошенниками через интернет. Они использовали искусственный интеллект и стилизовали видео под сюжет одного из украинских телеканалов.

В фейковом видео также предлагалось перейти на специальный телеграмм-канал для оформления отказа от платы, что использовалось для получения доступа к банковским счетам и персональным данным пользователей.

Кто действительно может не платить за доставку газа

Потребители, которые не использовали газ из-за его частичного или полного отключения в течение прошлого года, смогут не платить за его транспортировку. Они могли минимально потреблять газ или вовсе не пользоваться им из-за отключения.

! Далее стоимость транспортировки газа будет рассчитываться только за фактически использованное и не опломбированное газовое оборудование. Изменения позволят значительно уменьшить расходы многих украинцев, иногда на сотни гривен ежегодно.

Важно отметить, что в регионах с большим количеством населения тарифы на доставку газа будут ниже. Окончательная стоимость транспортировки газа зависит от области проживания потребителя.

Сколько стоит доставка газа

Тариф на доставку газа колеблется от 0,38 до 2,39 гривны за кубический метр.

! Расчет ежемесячной платы за доставку газа базируется на следующей формуле: тарифы от облгазов, умноженные на объем потребления за период с 1 октября по 30 сентября 2023, деленное на 12 месяцев. Это позволяет получить ежемесячный тариф на доставку газа.