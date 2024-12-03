Украинцам пересчитают плату за доставку газа: к чему готовиться потребителям

С 1 января 2025 года стоимость доставки газа увеличится для некоторых потребителей. Речь идет о тех лицах, кто за прошлый газовый год использовал больше, чем за газовый год 2022-2023.

Изменится ли цена на газ

В то же время те, кто сократил потребление, смогут платить за голубое топливо меньше, об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Обозреватель.

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В Украине до конца военного положения менять тариф на доставку газа или на тарифы по нему не планируют. Поэтому они останутся актуальными и в дальнейшем.

В частности решение разделить тариф на несколько частей приняли еще несколько лет назад. Так, среди этих частей есть плата за газ как товар и за его доставку.

Тогда это решение объяснили стремлением разделить компании, которые обслуживают сети, с компаниями, которые продают газ. Это дало возможность выбирать поставщика газа,

– объясняют в материале.

Заметьте! После начала полномасштабного вторжения "Нафтогаз" получил 98% рынка поставок газа для бытовых потребителей. Поэтому украинцы в основном покупают газ у национальной компании по тарифу, который определило правительство.

Сколько украинцы будут платить за газ

Если с октября прошлого года до конца сентября этого года человек использовал, например, 1300 кубометров голубого топлива, то с 1 января 2025-го ежемесячно придется платить 193,7 гривны (за 108,3 куба).

Объем потребления за газовый год делят на 12. Полученную цифру уже умножают на тариф для конкретного города. Таким образом и высчитывается размер ежемесячного платежа.

Если же лицо имеет только газовую плиту, то за год ему насчитают не менее 39 кубов доставки газа. И даже если человек вообще не потреблял газ. Причиной тому является минимальный объем.

В частности, в случае наличия газового бойлера минимальный объем потребления составляет уже 126 кубов. А с отоплением он увеличивается до 314 кубометров.

