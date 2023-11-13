Новый платеж за газ: за что теперь должны платить потребители

Украинцы платят не только за потребление газа, но и за его доставку. Дополнительно потребители должны обеспечить обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Как осуществляется обслуживание внутридомовых газсетей

Компания, занимающаяся обслуживанием газовых сетей, должна получить специальную сертификацию для проведения соответствующих работ. Домохозяйство самостоятельно определяет, какая именно организация будет обслуживать их дом.

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Преимущественно обслуживанием занимаются компании, являющиеся местными облгазами. Однако возможны и другие варианты.

Согласно законодательству, в случае необеспечения техобслуживания и текущего ремонта внутридомовых газовых сетей в здании распределение природного газа может быть прекращено.

– предупреждают представители консультационного центра

Какие пункты учитывают специалисты при осмотре:

свободен ли доступ к газовым сетям;

наличие уплотнения в межтрубном пространстве;

прочность крепления;

обновленность окрашивания (уход за трубами должен производить постоянно);

присутствие футляров в местах прокладки в конструкциях дома (речь идет как о внешних, так и о внутренних).

Также перед началом отопительного сезона и после него осуществляется проверка герметичности газовой системы в многоквартирных домах. Это необходимо, поскольку утечка газа может повлечь за собой аварийную ситуацию. Важно, чтобы во время ежегодной масштабной проверки специалист очищал газопровод от остатков масла и коррозии.