Дополнительная платежка за газ: за что придется заплатить в 2025 году

Украинцы должны оплатить в 2025 году дополнительную платежку за газ. Она обязательна для всех потребителей природного газа в многоквартирных домах.

Какую дополнительную платежку необходимо платить?

Речь идет об оплате услуг по техническому обслуживанию газовых сетей в жилых домах, так называемую третью платежку за газ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский филиал "Газсети".

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Дополнительная платежка за газ появилась из-за того, что Министерство энергетики ввело обязательное техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в домах украинцев для повышения уровня безопасности.

К работам по техническому обслуживанию обычно относят:

осмотр газовой инфраструктуры дома;

обследование сети;

выявление возможных недостатков.

Однако законодательство предусматривает, что в перечень работ, которые проводят специалисты газовой службы во время технического обслуживания не относится покраска газопроводов.

Важно! Техническое обслуживание газовых сетей домов проводится на всех подконтрольных территориях Украины. Только работники Киевского филиала "Газсети" уже обследовали более 4 000 домов, почти 1 000 – в 2025 году.

Когда необходимо платить третью платежку?

Как отмечают в "Газсети", владелец квартиры в многоквартирном доме получит платежку за "Техническое обслуживание ВБСГ" только тогда, когда работники газовой компании проведут техническое обслуживание сетей внутри дома.

Платежку за газ нужно будет платить каждые 3-5 лет – периодичность зависит от сроков эксплуатации газовых сетей в доме.

Стоимость услуги зависит от количества квартир и протяженности сетей – чем больше квартир и меньше коммуникаций, тем меньше платежка.

В 2025 году наименьший размер платежа составляет 100 гривен, наибольший – около 1 000 (столько приходится платить жителям домов советских времен с небольшим количеством квартир).

Стоит знать! Оплатить дополнительную платежку за газ украинцы могут лично в банке или отделении "Укрпочты", или же через онлайн-сервисы банков.