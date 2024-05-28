Оплата в один клик: как платить газ не выходя из дома

Потребителей ожидают нововведения в оплате за газ. В "Нафтогазе" сообщили об упрощении оплаты за потребленное голубое топливо.

Как сейчас можно платить за газ

Как сообщает компания, оплатить потребленный газ теперь можно без использования номера лицевого счета. Поэтому, процесс оплаты услуги осуществляется в один клик: все, что нужно – это посетить сайт компании и ввести адрес проживания.

Читайте также: Остался 1 день: что надо успеть сделать, чтобы не получить завышенные платежки

Сейчас существуют и другие удобные способы оплаты потребленного газа. Ими можно воспользоваться, не выходя из дома: речь идет об оплате через чат-боты в Viber и Telegram.

Когда рекомендуют платить за газ

На сегодня, 98% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза" и платят за газ 7,96 гривны за кубометр. Кроме того, потребители платят также за доставку газа, цена которой варьируется в зависимости от области проживания.

В "Нафтогазе" отметили, что счета необходимо оплачивать до 25 числа каждого месяца. В случае просрочки компания будет начислять пеню за каждый день задержки.

Платежка за газ приходит после 12 числа каждого месяца.

Не менее важна и своевременная передача показателей газового счетчика во избежание переплат. Потребители должны осуществлять это ежемесячно в период с 1 по 5 число.