Счета после отказа от газа: почему украинцам до сих пор приходят платежки

Украинцы, которые официально отказались от газа и в дальнейшем могут получать платежки за голубое топливо. Платить по ним не нужно, но сделать одну процедуру все же стоит.

Что делать, когда приходят платежки за газ

Даже после того, как специалисты перекрыли газовую трубу, для бывшего потребителя могут поступать платежки с растущей суммой. В таком случае надо сначала обратиться к Оператору ГРМ, потому что именно он направляет счет.

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Для него нужно предоставить заявление о прекращении поставок газа с расторжением договора о доставке ресурса или доказательства об отключении. Далее оператор ГРС отправит корректные данные в ГК "Нафтогаз Украины".

На основании этих данных мы сможем сделать перерасчет суммы к оплате, а также аннулировать необоснованные начисления,

– написали в "Нафтогазе".

Тарифы на газ в апреле

В апреле не предусмотрено никаких изменений в тарифах на газ. Поэтому в "Нафтогазе", который поставляет ресурс более 90% украинцев, стоимость и в дальнейшем будет составлять 7,96 гривны за кубометр (с НДС)). У других поставщиков стоимость следующая: