Минус 75% от коммуналки: какие украинцы могут получить огромную скидку

Некоторые украинцы могут платить всего 25% от суммы платежек за коммунальные услуги. Однако эту льготу надо правильно оформить.

Кто имеет право на скидку

Скидку 75% на оплату ЖКУ могут получить граждане, которые подпадают под одну из следующих категорий:

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имеют статус участника боевых действий;

пострадавшие в результате Революции Достоинства;

были удержаны принудительно в фашистских концлагерях во время Второй мировой войны.

Как оформить льготу

Лица, которые подались на такую льготу, вносятся в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, пользующихся льготами (ЕГАРП).

Чтобы оформить льготу, нужно подать заявку в ПФУ одним из способов:

через веб-портал электронных услуг ПФУ;

с помощью мобильного приложения ПФУ;

лично, обратившись в отделение ПФУ;

по почте, отправив заявление и необходимые документы.

Какие документы понадобятся: