Минус 75% от коммуналки: какие украинцы могут получить огромную скидку

9 февраля 2024, 12:01
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Источник:

ПФУ

Некоторые украинцы могут платить всего 25% от суммы платежек за коммунальные услуги. Однако эту льготу надо правильно оформить.

Кто имеет право на скидку

Скидку 75% на оплату ЖКУ могут получить граждане, которые подпадают под одну из следующих категорий:

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  • имеют статус участника боевых действий;
  • пострадавшие в результате Революции Достоинства;
  • были удержаны принудительно в фашистских концлагерях во время Второй мировой войны.
Напомним! Лица, которые подались на такую льготу, вносятся в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, пользующихся льготами (ЕГАРП).

Как оформить льготу

Чтобы оформить льготу, нужно подать заявку в ПФУ одним из способов:

  • через веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • с помощью мобильного приложения ПФУ;
  • лично, обратившись в отделение ПФУ;
  • по почте, отправив заявление и необходимые документы.

Какие документы понадобятся:

  • паспорт или временное удостоверение гражданина Украины;
  • документы, подтверждающие право льготника на пользование льготами;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
  • справка о включении в учетные документы внутренне перемещенного лица;
  • договор аренды жилья или другие соответствующие документы.
Автор: Тетяна Стельмах