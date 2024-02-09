Минус 75% от коммуналки: какие украинцы могут получить огромную скидку
9 февраля 2024, 12:01Читати новину українською
Источник:ПФУ
Некоторые украинцы могут платить всего 25% от суммы платежек за коммунальные услуги. Однако эту льготу надо правильно оформить.
Кто имеет право на скидку
Скидку 75% на оплату ЖКУ могут получить граждане, которые подпадают под одну из следующих категорий:
Читайте также Кому в Украине не повысят пенсии в марте: что известно об индексации выплат
- имеют статус участника боевых действий;
- пострадавшие в результате Революции Достоинства;
- были удержаны принудительно в фашистских концлагерях во время Второй мировой войны.
Как оформить льготу
Чтобы оформить льготу, нужно подать заявку в ПФУ одним из способов:
- через веб-портал электронных услуг ПФУ;
- с помощью мобильного приложения ПФУ;
- лично, обратившись в отделение ПФУ;
- по почте, отправив заявление и необходимые документы.
Какие документы понадобятся:
- паспорт или временное удостоверение гражданина Украины;
- документы, подтверждающие право льготника на пользование льготами;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
- справка о включении в учетные документы внутренне перемещенного лица;
- договор аренды жилья или другие соответствующие документы.