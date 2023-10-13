Киевляне могут получать платежки за коммунальные услуги по-новому

В Киеве платежки за коммуналку можно получить в электронном виде. Сейчас уже оптимизирован этот процесс.

Так, оптимизирован процесс в части получения электронных копий бумажных счетов-сообщений в личном кабинете потребителя. В настоящее время сервис работает в режиме онлайн.

Смотрите также Украинцы платят мало: сколько действительно стоят услуги за свет, воду и газ

Как киевлянам получить платежки за коммуналку по-новому

Ранее для формирования электронного счета в личном кабинете потребителя при отказе от бумажного счета-сообщения потребовалось дополнительное время. Впрочем, на сегодняшний день сервис работает в режиме онлайн.

Как только потребитель в личном кабинете выбирает опцию отказа от бумажного счета-уведомления, в личном кабинете мгновенно появляется возможность загрузить его электронную версию. Для этого необходимо:

нажать кнопку "скачать счет" на странице онлайн счета;

подтвердить загрузку, указав место хранения на вашем устройстве.

Как уменьшить платежки за тепло зимой

Электронная копия бумажного счета-сообщения доступна для загрузки после закрытия расчетного периода – то есть после 10 числа каждого месяца.

Для этого советуют: