Киевляне могут получать платежки за коммунальные услуги по-новому
В Киеве платежки за коммуналку можно получить в электронном виде. Сейчас уже оптимизирован этот процесс.
Так, оптимизирован процесс в части получения электронных копий бумажных счетов-сообщений в личном кабинете потребителя. В настоящее время сервис работает в режиме онлайн.
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Как киевлянам получить платежки за коммуналку по-новому
Ранее для формирования электронного счета в личном кабинете потребителя при отказе от бумажного счета-сообщения потребовалось дополнительное время. Впрочем, на сегодняшний день сервис работает в режиме онлайн.
Как только потребитель в личном кабинете выбирает опцию отказа от бумажного счета-уведомления, в личном кабинете мгновенно появляется возможность загрузить его электронную версию. Для этого необходимо:
- нажать кнопку "скачать счет" на странице онлайн счета;
- подтвердить загрузку, указав место хранения на вашем устройстве.
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- утеплить дом,
- заменить старые батареи на новые, которые регулируются,
- установить индивидуальный тепловой пункт,
- отдельный счетчик в квартире.