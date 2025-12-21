Пенсию увеличат аж на 900 гривен: кому повезет уже в январе

Уже в январе часть украинских пенсионеров может получить дополнительную выплату к пенсии почти 900 гривен. Речь идет об отдельных льготных категориях, для которых закон предусматривает специальные надбавки и доплаты.

Кто получит в январе плюс 900 гривен к пенсии?

В январе отдельные категории пенсионеров получат специальную доплату к пенсии, предусмотренную законодательством. Речь идет прежде всего о многодетных матерях, пишет 24 Канал со ссылкой на закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Интересно Без оцифровки выплат не будет: что пенсионерам делать с трудовыми книжками

А именно речь идет о женщинах, которые родили или усыновили пятерых и более детей и обеспечили их воспитание до достижения шестилетнего возраста. К тому же что многодетные матери имеют не только право на дополнительные выплаты, но и могут оформить пенсию досрочно: с 50 лет, при условии наличия не менее 15 лет страхового стажа.

Обратите внимание! Размер выплаты ориентировочно 900 – 910 гривен учитывая, что обновленный прожиточный минимум в 2026 году. По состоянию на декабрь 2025 года размер выплаты составляет 873 гривны.

В то же время право на пенсию за особые заслуги имеют не только матери, но и отцы, которые самостоятельно или совместно воспитали пятерых и более детей до шестилетнего возраста. При условии подтверждения факта воспитания и наличия необходимого страхового стажа мужчины также могут претендовать на такую выплату.

Начисляется ли доплата многодетным матерям автоматически?

У ПФУ отмечают, что доплата не назначается автоматически. Для ее получения пенсионерка должна обратиться в ПФУ и подать заявление вместе с пакетом подтверждающих документов.

Обычно это паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, свидетельства о рождении детей, документы о страховом стаже и другие справки при необходимости.

После подачи документов специалисты Пенсионного фонда проводят проверку информации и только после этого принимают решение о назначении доплаты.

Какие еще доплаты действуют для пенсионеров в Украине?