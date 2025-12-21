Хто отримає у січні плюс 900 гривень до пенсії?

У січні окремі категорії пенсіонерів отримають спеціальну доплату до пенсії, передбачену законодавством. Йдеться насамперед про багатодітних матерів, пише 24 Канал із посиланням на закон "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

А саме мова йде про жінок, які народили або усиновили п’ятьох і більше дітей та забезпечили їх виховання до досягнення шестирічного віку. До того ж що багатодітні матері мають не лише право на додаткові виплати, а й можуть оформити пенсію достроково: з 50 років, за умови наявності щонайменше 15 років страхового стажу.

Зверніть увагу! Розмір виплати орієнтовно 900 – 910 гривень враховуючи, що оновлений прожитковий мінімум у 2026 році. Станом на грудень 2025 року розмір виплати становить 873 гривні.

Водночас право на пенсію за особливі заслуги мають не лише матері, а й батьки, які самостійно або спільно виховали п’ятьох і більше дітей до шестирічного віку. За умови підтвердження факту виховання та наявності необхідного страхового стажу чоловіки також можуть претендувати на таку виплату.

Чи нараховується доплата багатодітним матерям автоматично?

У ПФУ наголошують, що доплата не призначається автоматично. Для її отримання пенсіонерка повинна звернутися до ПФУ та подати заяву разом із пакетом підтвердних документів.

Зазвичай це паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтва про народження дітей, документи про страховий стаж та інші довідки за потреби.

Після подання документів фахівці Пенсійного фонду проводять перевірку інформації та лише після цього ухвалюють рішення щодо призначення доплати.

Які ще доплати діють для пенсіонерів в Україні?