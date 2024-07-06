Украинцы могут оставаться без света до 12 часов зимой: что будет с отключениями

По базовому прогнозу, украинцы могут быть без света до 12 часов зимой, по лучшему сценарию – по 5-6 часов. Впрочем, более реальные прогнозы стоит будет делать в конце августа.

Для потребителей останется минимум

По оценке генерального директора Yasno Сергея Коваленко, чтобы сделать прогнозы относительно часов с электричеством, нужно спрогнозировать дефицит.

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Сергей Коваленко Генеральный директор Yasno Для этого надо знать, каким будет ожидаемое потребление и какой будет генерация. Сейчас часть энергоблоков АЭС – в ремонте. К началу осени они заработают – и выработка электроэнергии будет больше, чем сегодня. С другой стороны, идут работы по восстановлению гидроэлектростанций и ТЭС.

По его предположениям, зимой в энергосистеме будет дефицит на уровне 30-35%. Соответственно, если запитают критическую инфраструктуру и уже потом будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%.

Зима для украинцев будет "непростой"

В конце июня глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил украинцев о "непростой" зиме и назвал два сценария на зиму 2025-го: пессимистический и оптимистический.

Даже по оптимистическому сценарию отключений света не избежать:

В частности, пессимистический сценарий предусматривает продолжение массированных обстрелов, в результате чего выйдут из строя определенные объекты энергетики. В таком случае зимой будет меньше доступной генерации, чем предусмотрено нашим базовым планом.

предусматривает продолжение массированных обстрелов, в результате чего выйдут из строя определенные объекты энергетики. В таком случае зимой будет меньше доступной генерации, чем предусмотрено нашим базовым планом. Оптимистический сценарий предусматривает, что удачных обстрелов врага не будет или их будет немного, и можно будет восстановить больше объектов энергетики, чем ожидается по базовому плану.

Он добавил, что реальная ситуация с электроэнергией будет зависеть от многих факторов, основной из которых – будут ли обстрелы и насколько массированными они будут.