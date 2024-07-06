Для споживачів залишиться мінімум

За оцінкою генерального директора Yasno Сергія Коваленка, щоб зробити прогнози стосовно годин з електрикою, потрібно спрогнозувати дефіцит.

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Сергій Коваленко Генеральний директор Yasno Для цього треба знати, яким буде очікуване споживання і якою буде генерація. Зараз частина енергоблоків АЕС – в ремонті. До початку осені вони запрацюють – і виробіток електроенергії буде більшим, ніж сьогодні. З іншого боку, йдуть роботи з відновлення гідроелектростанцій і ТЕС.

За його припущеннями, взимку в енергосистемі буде дефіцит на рівні 30 – 35%. Відповідно, якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%.

Зима для українців буде "непростою"

Наприкінці червня очільник Укренерго Володимир Кудрицький попередив українців про "непросту" зиму та назвав два сценарії на зиму 2025-го: песимістичний та оптимістичний.

Навіть за оптимістичним сценарієм відключень світла не уникнути:

Зокрема, песимістичний сценарій передбачає продовження масованих обстрілів, унаслідок чого вийдуть із ладу певні об'єкти енергетики. У такому разі взимку буде менше доступної генерації, ніж передбачено нашим базовим планом.

передбачає продовження масованих обстрілів, унаслідок чого вийдуть із ладу певні об'єкти енергетики. У такому разі взимку буде менше доступної генерації, ніж передбачено нашим базовим планом. Оптимістичний сценарій передбачає, що вдалих обстрілів ворога не буде або їх буде небагато, і можна буде відновити більше об'єктів енергетики, ніж очікується за базовим планом.

Він додав, що реальна ситуація з електроенергією залежатиме від багатьох чинників, основний з яких – чи будуть обстріли та наскільки масованими вони будуть.