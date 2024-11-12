Все из-за Трампа: в Киеве опасаются осложнения отношений с МВФ

Договоренность МВФ с Украиной на 15,6 миллиарда долларов рассчитана на 2023-2027 годы. Все предыдущие пересмотры программ проходили без осложнений.

Отношения МВФ с Украиной

После избрания Трампа президентом США в Киеве опасаются осложнений с пересмотрами программы МВФ, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Один из собеседников СМИ сказал, что ситуация точно станет сложнее.

МВФ может стать более осторожным в работе с Украиной,

– заявил еще один источник.

Растет беспокойство относительно влияния прихода к власти президента Дональда Трампа на поддержку Украины. Соединенные Штаты, как крупнейший акционер Фонда, имеют почти 17% голосов, что дает им возможность блокировать решения, принятые советом директоров.

По мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, такие опасения пока преждевременны.

Я думаю, это предположение такого же рода, как и возможность инициировать командой Трампа мирных переговоров с Россией. Сейчас у многих есть ожидания резкого изменения внешней политики США в отношении Украины после прихода к власти администрации нового президента. Но на данном этапе эти догадки ничем не подкреплены,

– сказал он.

Однако он добавил, что США могут подходить более принципиально к вопросу налогов в Украине.