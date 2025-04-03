Опять ложь: целесообразны ли пошлины Трампа на самом деле

Трамп ввел пошлины на весь импорт. Это решение он обосновал положением Америки и тарифами, которые действуют в других странах.

Какие тезисы Трампа ложные

Трамп утверждал, что США довольно слабая и бедная страна, за счет которой обогащались другие, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Годами трудолюбивые американские граждане были вынуждены сидеть в стороне, пока другие страны становились богатыми и могущественными, во многом за наш счет.

Однако в реальности именно США имеют самый большой ВВП на душу населения среди всех крупных. Речь, в частности, о Западной Европе.

Иногда утверждения Трампа были довольно манипулятивными или даже ошибочными. К примеру, относительно пошлин на авто и мотоциклы.

США взимают с других стран только 2,4% тариф на мотоциклы. Между тем Таиланд и другие страны взимают значительно более высокие цены, например, 60%, Индия взимает 70%, Вьетнам взимает 75%, а другие даже больше. Так же до сих пор США в течение десятилетий взимали 2,5% тариф на автомобили иностранного производства. ЕС взимает с нас более 10 процентов тарифов,

– говорит Трамп.

В реальности же ситуация выглядит так:

Индия взимала 50% пошлины на мотоциклы, недавно она объявила о снижении до 40%;

США уже много лет имеют пошлину 25% на импортные пикапы, эти значительно больше чем в Европе.

Toyota продает 1 миллион иностранных автомобилей в США, а General Motors не продает (в Японии – 24 Канал) почти ни одного. Ford продает очень мало. Ни одной из наших компаний не разрешено выходить в другие страны,

– говорил Трамп.

В публикации WP говорится о том, что указанная информация не соответствует действительности. Дело в том, что японский потребитель любит автомобили другого формата (компактные и экономные). Именно поэтому американские авто и не имеют такой популярности.

Обратите внимание! Соврал Трамп и о размере таможенных пошлин с китайских товаров. Новый президент США сказал, что "я получил сотни миллиардов долларов за свой срок". В реальности за первую каденцию Трампа с пошлин с китайского импорта бюджет США получил лишь 75 миллиардов долларов.