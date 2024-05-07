Минимальная пенсия выросла, а доплаты за сверхнормативный стаж - нет: почему так произошло
В начале года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, а с ним и минимальная пенсия выросла с 2 093 до 2 361 гривны. В то же время надбавки за сверхнормативный стаж остались неизменными.
Почему доплаты за стаж не выросли
Обычно, с ростом минимума автоматически пересчитывается пенсия, но в 2024 году было введено исключение.
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В этом году перерасчет пенсий и доплат, базирующихся на прожиточном минимуме от 1 января, был проведен 1 марта вместе с ежегодной индексацией. Эта норма определена в Законе "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".
Таким образом, с 1 января размер пенсий, связанных с прожиточным минимумом, остался неизменным, поскольку их пересмотр состоялся с опозданием на два месяца. Соответственно, пенсионеры, которые имеют сверхурочный стаж, не почувствовали рост своих выплат.
Каким должен быть стаж в 2024 году
Требования к страховому стажу для выхода на пенсию меняются следующим образом:
Для выхода на пенсию в 60 лет:
- в 2025 году необходимый стаж составит не менее 32 лет,
- в 2026 году – 33 года,
- в 2027 году – 34 года,
- в 2028 году – 35 лет.
Для выхода на пенсию в 63 года:
- в 2025 году нужно иметь от 22 до 32 лет страхового стажа,
- в 2026 году – от 23 до 33 лет,
- в 2027 году – от 24 до 34 лет,
- в 2028 году – от 25 до 35 лет.