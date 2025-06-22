На фоне ситуации в Иране: Орбан предлагает вернуться к российским энергоносителям
- Венгерский премьер Виктор Орбан призвал Европу отказаться от запрета на российскую энергию из-за роста цен на энергоносители.
- Европа планирует отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года.
Венгрия имеет достаточно близкие отношения с Россией. В частности, именно венгерский премьер Виктор Орбан призвал Европу отказаться от запрета на российскую энергию.
Какое заявление сделал Орбан
Такое предложение Орбан высказал на фоне ситуации в Иране, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Обратите внимание! По состоянию на сейчас, цены растут из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В том числе речь идет об авиаударах, которые осуществили США по иранской территории.
Это серьезная угроза. Поэтому мы должны в Брюсселе отменить правила и запреты на российскую энергию. У нас и без того достато чно проблем из-за негативного влияния ирано-израильской войны на цены.
Орбан говорит, что из-за нынешней ситуации стоимость энергоносителей для Европы значительно возрастет. Стоит заметить и то, почему венгерский премьер хочет решать эту проблему через российские ресурсы. Дело в том, что Венгрия и Россия имеют довольно тесные связи в энергетическом секторе.
Напомним! Европа планирует отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года. Соответствующий план уже представила Еврокомиссия. В этом документе также установлены меры, которые должны не дать таким странам, как Словакия и Венгрия, противодействовать указанной инициативе.