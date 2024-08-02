Повышение стоимости отопления и газа будет: в НБУ сообщили когда это произойдет

Стоимость электроэнергии в этом году выросла. Цена на газ для бытовых потребителей пока остается без изменений.

Когда будет повышение тарифов

Согласно прогнозу НБУ, большинство тарифов до конца нынешнего года должны оставаться без изменений. Однако, в 2025 году газ и отопление могут подорожать.

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Мораторий на повышение отдельных тарифов на услуги ЖКХ для населения еще некоторое время будет ограничивать рост административных цен. Однако их постепенное приведение к рыночным уровням, которое, согласно предположениям, начнется с 2025 года, станет весомым проинфляционным фактором в 2025 – 2026 годах,

– говорится в "Инфляционном отчете" НБУ.

Подорожание в первую очередь связано с состоянием украинской энергосистемы и сложностями с наполнением госбюджета. Однако, процесс увеличения тарифов повлечет за собой негативные последствия. Речь идет, частности, об усилении инфляционного давления.

Рост тарифов также повлечет увеличение потребности населения в субсидиях. То есть, с другой стороны, государство несет убытки при внедрении такой политики.

Более длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний,

– сообщает НБУ.