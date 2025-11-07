В течение дня графики отключений света меняются: в ДТЭК объяснили почему
- Графики отключений света могут корректироваться в течение дня из-за изменения ситуации в энергосистеме.
- На баланс энергосистемы влияют погодные условия, пики нагрузки и повреждения энергообъектов из-за обстрелов.
Команду по применению графиков и их продолжительность подает НЭК "Укрэнерго". В соответствии с этим формируется расписание отключений. Впрочем, этот график может корректироваться в течение дня, в частности по ряду причин.
Как формируются графики отключений света?
Как объясняют в ДТЭК Киевские региональные электросети, передает 24 Канал, графики стабилизационных отключений могут корректироваться в течение дня из-за ситуации в энергосистеме.
Все начинается с того, что вечером текущих суток "Укрэнерго" сообщает операторам систем распределения, есть ли необходимость применять графики стабилизационных отключений завтра, сколько очередей потребителей при этом нужно ограничить и в какие периоды суток.
Обратите внимание! Как объяснили в Минэнерго, потребность во введении ограничений света возникает после массированных обстрелов. Дело в том, что в результате атак энергосистеме не хватает генерации и возможности передавать электроэнергию из-за повреждения сетей.
В ДТЭК, соответственно, делают все возможное для того, чтобы придерживаться графиков, но в течение суток могут произойти изменения, а именно:
- Например, на баланс в энергосистеме может повлиять погода, ведь жара или холод приводят к росту электропотребления вследствие увеличения работы обогревателей или кондиционеров.
- Также стоит учесть еще и утренние и вечерние пики нагрузки – когда люди собираются на работу, возвращаются и тому подобное.
- Системные аварии – они случаются из-за перегрузки сети. Поэтому к клиентам невозможно передать произведенную электроэнергию.
- Зато повреждения энергообъектов вследствие обстрелов могут привести к дефициту генерации или передачи электроэнергии.
Можно ли прогнозировать отключение света на неделю?
Из-за того, что россияне наносят регулярные удары по энергетической инфраструктуре, в Украине пока невозможно спрогнозировать отключение света на неделю.
Если же удастся остановить процесс разрушений, то обеспечение населения электричеством будет двигаться в положительном направлении, сообщил временно исполняющий обязанности председателя "Госэнергонадзора" Анатолий Замулко.
На сегодня энергосистема и газовая инфраструктура работают на 60% от своей довоенной мощности из-за российских ударов.