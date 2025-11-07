В течение дня графики отключений света меняются: в ДТЭК объяснили почему

Команду по применению графиков и их продолжительность подает НЭК "Укрэнерго". В соответствии с этим формируется расписание отключений. Впрочем, этот график может корректироваться в течение дня, в частности по ряду причин.

Как формируются графики отключений света?

Как объясняют в ДТЭК Киевские региональные электросети, передает 24 Канал, графики стабилизационных отключений могут корректироваться в течение дня из-за ситуации в энергосистеме.

Читайте также В Укрзализныце рассказали, как пожилые люди смогут воспользоваться программой "УЗ-3000"

Все начинается с того, что вечером текущих суток "Укрэнерго" сообщает операторам систем распределения, есть ли необходимость применять графики стабилизационных отключений завтра, сколько очередей потребителей при этом нужно ограничить и в какие периоды суток.

Обратите внимание! Как объяснили в Минэнерго, потребность во введении ограничений света возникает после массированных обстрелов. Дело в том, что в результате атак энергосистеме не хватает генерации и возможности передавать электроэнергию из-за повреждения сетей.

В ДТЭК, соответственно, делают все возможное для того, чтобы придерживаться графиков, но в течение суток могут произойти изменения, а именно:

Например, на баланс в энергосистеме может повлиять погода , ведь жара или холод приводят к росту электропотребления вследствие увеличения работы обогревателей или кондиционеров.

, ведь жара или холод приводят к росту электропотребления вследствие увеличения работы обогревателей или кондиционеров. Также стоит учесть еще и утренние и вечерние пики нагрузки – когда люди собираются на работу, возвращаются и тому подобное.

– когда люди собираются на работу, возвращаются и тому подобное. Системные аварии – они случаются из-за перегрузки сети. Поэтому к клиентам невозможно передать произведенную электроэнергию.

– они случаются из-за перегрузки сети. Поэтому к клиентам невозможно передать произведенную электроэнергию. Зато повреждения энергообъектов вследствие обстрелов могут привести к дефициту генерации или передачи электроэнергии.

Можно ли прогнозировать отключение света на неделю?