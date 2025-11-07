Протягом дня графіки відключень світла змінюються: в ДТЕК пояснили чому
- Графіки відключень світла можуть коригуватися протягом дня через зміну ситуації в енергосистемі.
- На баланс енергосистеми впливають погодні умови, піки навантаження та пошкодження енергооб'єктів через обстріли.
Команду щодо застосування графіків та їхню тривалість подає НЕК "Укренерго". Відповідно до цього формується розклад відключень. Втім цей графік може коригуватися протягом дня, зокрема через низку причин.
Як формуються графіки відключень світла?
Як пояснюють в ДТЕК Київські регіональні електромережі, передає 24 Канал, графіки стабілізаційних відключень можуть коригуватися протягом дня через ситуацію в енергосистемі.
Все починається з того, що ввечері поточної доби "Укренерго" повідомляє операторам систем розподілу, чи є необхідність застосовувати графіки стабілізаційних відключень завтра, скільки черг споживачів при цьому потрібно обмежити та в які періоди доби.
Зауважте! Як пояснили в Міненерго, потреба у запровадженні обмежень світла виникає після масованих обстрілів. Річ у тім, що внаслідок атак енергосистемі не вистачає генерації та можливості передавати електроенергію через пошкодження мереж.
В ДТЕК, відповідно, роблять усе можливе для того, щоб дотримуватися графіків, але впродовж доби можуть відбутися зміни, а саме:
- Наприклад, на баланс в енергосистемі може вплинути погода, адже спека чи холод призводять до зростання електроспоживання внаслідок збільшення роботи обігрівачі або кондиціонери.
- Також варто врахувати ще й ранкові та вечірні піки навантаження – коли люди збираються на роботу, повертаються тощо.
- Системні аварії – вони трапляються через перевантаження мережі. Відтак до клієнтів неможливо передати вироблену електроенергію.
- Натомість пошкодження енергооб'єктів унаслідок обстрілів можуть призвести до дефіциту генерації або передачі електроенергії.
Чи можна прогнозувати відключення світла на тиждень?
Через те, що росіяни завдають регулярних ударів по енергетичній інфраструктурі, в Україні наразі неможливо спрогнозувати відключення світла на тиждень.
Якщо ж вдасться зупинити процес руйнувань, то забезпечення населення електрикою буде рухатися в позитивному напрямку, повідомив тимчасово виконуючий обов'язків голови "Держенергонагляду" Анатолій Замулко.
На сьогодні енергосистема й газова інфраструктура працюють на 60% від своєї довоєнної потужності через російські удари.