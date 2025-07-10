Инфляция в России взлетела до максимума с 2022 года: в чем причина

Инфляция в России достигла уровня весны 2022 года, когда происходила паника из-за угрозы экономического кризиса на фоне полномасштабной войны в Украине. В Росстате исследовали проблему и обнаружили, в чем причина такого скачка.

Почему инфляция в России взлетела

За первую неделю июля инфляция составила 0,79%, сообщает 24 Канал со ссылкой на российскую службу статистики.

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Это максимальный недельный рост индекса потребительских цен с весны 2022 года, когда цены стремительно росли из-за опасений экономического кризиса и обвала рубля. Даже в период ускорения инфляции в конце 2023 недельный прирост в стране не превышал 0,5%.

Единственная причина скачка инфляции – повышение тарифов на коммуналку. Российское правительство планировало, что тарифы вырастут в среднем 11,9%, но многие регионы установили свои расценки. Так в среднем по стране тарифы на коммунальные услуги выросли на 13-15%.

По данным Минэкономразвития России, за исключением коммунальных услуг цены на потребительском рынке на отчетной неделе не изменились. Аналитики также оценивают вклад тарифов наравне с инфляцией: 0,79%.

Как выросли цены на коммуналку в России

Тарифы на коммуналку в среднем по России изменились:

на водоснабжение холодное – +14,9%;

водоотведение – +14,6%;

водоснабжение горячее и отопление – +13,8%;

газ сжиженный – +13,5%;

электроэнергию – +13%.

Зато сначала планировали, что с 1 июля тарифы на газ вырастут в среднем на 10,3%, на электроэнергию – на 12,6%. В прошлом году индексация составляла 9,8%, в 2023 году – 8,11%.

Наибольшее подорожание ожидали в Архангельской области – до 24,8%, в Мордовии, Челябинской области, Дагестане и Татарстане – более 22%.