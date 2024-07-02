Гетманцев не поддерживает замораживание минимальных соцстандартов до 2028 года
2 июля 2024, 16:15Читати новину українською
Источник:Даниил Гетманцев
Недавно стало известно о замораживании минимальных соцстандартов на следующие несколько лет. Ожидается, что эти значения не изменятся до 2028 года.
Что заявил Гетманцев
Ранее было решено, оставить прожиточный минимум и минимальную зарплату на уровне 2024 года в 2025 – 2027 годах. Нардеп Даниил Гетманцев назвал это действие слишком жестким.
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Понимаю логику Минфина, но считаю такой шаг чрезмерно жесткой мерой по фискальной консолидации, тем более в условиях прогнозируемого ускорения инфляции. В таких условиях не совсем реалистичным выглядит как минимум задача возвращения из-за рубежа мигрантов
Гетманцев отметил, что эта заморозка требует рассмотрения и дискуссии в парламенте. По словам нардепа, правительство должно высказать свои предложения, относительно этого вопроса.Напомним! Размер минимальной зарплаты сейчас – 8 тысяч гривен, прожиточного минимума – 2 920 гривен.