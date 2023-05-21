Пенсию могут задержать: кого из пенсионеров это коснется

Украинским пенсионерам может быть задержана пенсия. Об этом предупредили в Пенсионном фонде, где объясняю, что это будет зависеть от того, получает ли человек пенсию на банковскую карту или нет.

Когда пенсию могут задержать

Некоторые украинцы могут столкнуться с задержкой пенсий. В Пенсионном фонде объясняют, что это может случиться с получающими выплаты на банковские карты.

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Речь идет о случаях, когда у пенсионера истекает срок действия карты, тогда выплаты могут не поступить вовремя.

Для того чтобы не испытывать трудностей с начислением пенсии и вовремя ее получать, нужно узнать в своем банке, есть ли у него услуга автоматического продления срока действия карты в военное положение.

Обратите внимание, что банки иногда заблаговременно сообщают о том, что истекает срок действия карты. Кроме того, вы можете получить информацию по этому поводу и самостоятельно, позвонив по горячей линии банковского учреждения.

Если ваша карта уже просрочена, то единственным решением будет сходить в отделение банка и перевыпустить ее.

Запомните! При истечении срока карты пенсионные выплаты на нее в дальнейшем будут поступать. Единственное, что вы не сможете сделать – это снять средства, пока не перевыпустили ее.

Доплаты по возрасту: сколько получают пенсионеры, которым уже больше 70

Доплаты от государства предусмотрены пенсионерам, которым исполнилось 70 лет и более. Их размер зависит от того, насколько старше человек. Есть такие надбавки:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет и старше – 570 гривен.

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Впрочем, напоминаем, что дополнительные средства получают те лица, чьи выплаты не превышают 10 340 гривен.