Коли пенсію можуть затримати
Деякі українці можуть зіткнутися із затримкою пенсій. В Пенсійному фонді пояснюють, що це може трапитися з тими, хто отримують виплати на банківські картки.
Читайте також Залишаться без доплат: кому з пенсіонерів не піднімуть виплати
Йдеться про випадки, коли у пенсіонера спливає термін дії картки, тоді виплати можуть не надійти вчасно.
- Для того, щоб не мати труднощів із нарахуванням пенсії та вчасно її отримувати, потрібно дізнатися у своєму банку, чи є у нього послуга автоматичного продовження терміну дії картки у воєнний стан.
- Якщо ваша картка вже протермінована, тоді єдиним рішенням буде сходити у відділення банку та перевипустити її.
Доплати за віком: скільки отримують пенсіонери, яким вже понад 70
Доплати від держави передбачені пенсіонерам, яким виповнилося 70 та більше років. Їхній розмір залежить від того на скільки старша людина. Є такі надбавки:
- від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років і старшим – 570 гривень.
Цікаво Чоловіки чи жінки: хто отримує вищі пенсії в Україні
Втім, нагадуємо, що додаткові кошти отримують ті особи, чиї виплати не перевищують 10 340 гривень.