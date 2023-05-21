Коли пенсію можуть затримати

Деякі українці можуть зіткнутися із затримкою пенсій. В Пенсійному фонді пояснюють, що це може трапитися з тими, хто отримують виплати на банківські картки.

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Йдеться про випадки, коли у пенсіонера спливає термін дії картки, тоді виплати можуть не надійти вчасно.

Для того, щоб не мати труднощів із нарахуванням пенсії та вчасно її отримувати, потрібно дізнатися у своєму банку, чи є у нього послуга автоматичного продовження терміну дії картки у воєнний стан.

Зверніть увагу, що банки інколи завчасно повідомляють про те, що спливає термін дії картки. Крім того, ви можете отримати інформацію щодо цього й самостійно, зателефонувавши на гарячу лінію банківської установи.

Якщо ваша картка вже протермінована, тоді єдиним рішенням буде сходити у відділення банку та перевипустити її.

Запам'ятайте! При закінченню терміну картки пенсійні виплати на неї надалі надходитимуть. Єдине, що ви не зможете зробити – це зняти кошти допоки не перевипустите її.

Доплати за віком: скільки отримують пенсіонери, яким вже понад 70

Доплати від держави передбачені пенсіонерам, яким виповнилося 70 та більше років. Їхній розмір залежить від того на скільки старша людина. Є такі надбавки:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років і старшим – 570 гривень.

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Втім, нагадуємо, що додаткові кошти отримують ті особи, чиї виплати не перевищують 10 340 гривень.