Задержка выплат для ВПЛ: в Минреинтеграции назвали причину

В последние дни на горячую линию Минреинтеграции участились обращения ВПЛ относительно задержки выплат. В министерстве рассказали, когда поступят выплаты.

Когда поступят выплаты ВПЛ

Все выплаты на проживание, которые внутренне перемещенные лица должны получить за июнь, поступят до конца месяца.

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Согласно информации от Минсоцполитики, все причитающиеся выплаты будут осуществлены до конца текущего месяца,

– отметили в Министерстве.

В Минреинтеграции напомнили, что за начисление и осуществление выплат ВПЛ отвечает Минсоцполитики.

Кому из ВПЛ прекратят выплаты

Вопросы по поводу начисления и получения денежной помощи для ВПЛ следует адресовать в Минсоцполитики на правительственную горячую линию по номеру 15-45 или на электронный адрес Минсоца: zvernennya@mlsp.gov.ua.

Некоторых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут лишить выплат уже через два месяца. Это будет касаться тех, кому выплаты были продлены на еще один шестимесячный период.

В определенных случаях, например, в случае онлайн-обучения детей, один из трудоспособных членов семьи может оставаться без работы. Для других безработных, но трудоспособных членов семьи предусмотрен льготный период для получения поддержки в поиске работы.

Согласно постановлению Кабинета Министров, помощь на проживание внутренне перемещенным лицам, которые имеют на нее право и обратились за продолжением выплат с лично поданным заявлением в феврале – апреле 2024 года, назначается и выплачивается с 1 марта 2024 года. Итак, если по состоянию на 1 мая лицо не приняло меры для своего трудоустройства, помощь ему прекращается независимо от того, подавало ли оно такое заявление в марте или в апреле.

Для лиц, которые обращаются за продолжением выплат в мае или июне, ситуация проще. Такие люди будут иметь реальные два месяца для трудоустройства или регистрации в центре занятости. Два месяца будут отсчитываться с 1 мая или с 1 июня.