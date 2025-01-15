Становится все хуже: как сокращается крупнейшая экономика Европы
Экономка Германии в 2024 году снова сократилась. Падение происходит второй год подряд.
Что происходило с экономкой Германии
За 2024 год экономка Германии сократилась на 0,2%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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В 2023 году немецкая экономика сократилась на 0,3%. Такого падения не было с начала с 2000-х годов.
Обратите внимание! Ранее именно Германия считалась крупнейшей экономикой Европы.
Почему ухудшается экономика Германии
Первоначально немецкая экспортоориентированная экономика пострадала от слабого мирового спроса. К тому же на ситуацию повлиял рост уровня конкуренции, в частности с Китаем.
Как изменилась ситуация в 2024 году:
- экспорт снизился на 0,8%, по сравнению с 2023 годом;
- потребительские расходы увеличились на 0,3% (если сравнивать с 2023 годом);
- дефицит бюджета достиг 113 миллиардов евро, это на 5,5 миллиарда евро больше чем в 2023 году;
- дефицит сектора общегосударственного управления достиг 2,6% ВВП (по сравнению с 2023 годом ситуация не изменилась).
Заметьте! Главной причиной распада трехпартийной коалиции канцлера Германии Олафа Шольца считается конфликт из-за разных взглядов на стратегию, которая должна быть реализована для спасения экономики.