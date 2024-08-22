В сентябре пенсии части украинцев вырастут: в ПФУ объяснили о ком идет речь
Источник:ПФУ
В этом году новых идентификаций и перерасчетов не предвидится. Однако, выплаты пенсионеров продолжат расти.
Почему вырастет пенсия
Украинские пенсионеры имеют право на получение определенных надбавок к пенсии. В том числе и доплат по возрасту.
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Условиями для получения надбавки по возрасту является то, что пенсионер:
- достиг возраста 70 лет;
- получает пенсию по возрасту;
- имеет общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен.
Такая надбавка начисляется автоматически, с начала календарного месяца, после дня рождения пенсионера. Рост доплаты происходит таким же образом.
Начисление доплаты начинается не от начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней,
– говорится в сообщении ПФУ.
Какой размер надбавки по возрасту сейчас
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получают надбавку в размере 300 гривен;
- для лиц от 75 до 79 лет включительно такая доплата составляет уже 456 гривен;
- гражданам старше 80 лет предоставляют 570 гривен.