Пенсия не сходится с расчетами: где "теряются" годы стажа

При назначении пенсии по возрасту отдельные периоды трудовой деятельности могут не быть зачислены в страховой стаж, а ожидаемые доплаты оказаться минимальными. Чем это может быть обусловлено и что с этим делать, читайте далее.

Куда "исчезает" стаж и почему ожидаемая пенсия – маленькая?

Ситуация, когда фактический размер пенсии оказывается ниже ожиданий, часто связана не с "исчезновением" стажа как такового, а с особенностями его учета и расчета, сообщает ПФУ.

Одним из ключевых факторов является механизм оптимизации заработка, который применяется при назначении пенсии. Его суть заключается в исключении из расчетного периода месяцев с самыми низкими доходами для повышения среднего коэффициента заработной платы.

Важно! Этот процесс происходит автоматически, то есть без индивидуального подбора наиболее выгодных периодов, а не с учетом конкретной финансовой истории человека. В некоторых случаях, в частности для периодов после 2020 года, оптимизация может осуществляться в несколько этапов, что дополнительно влияет на конечный результат.

Именно поэтому часть стажа может выглядеть "потерянной" в финальном расчете: отдельные периоды фактически не учитываются при определении коэффициента заработка. При этом система не всегда выбирает наиболее выгодные варианты, поскольку руководствуется формальными критериями, а не индивидуальными обстоятельствами.

Выгодно ли переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту?

Отдельно стоит обратить внимание на ситуации перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту. В таких случаях при расчете может использоваться средняя заработная плата, актуальная на момент назначения первичной пенсии, а не текущие показатели, замечает ПФУ.

Обратите внимание! Это ограничивает потенциальный рост выплат даже при наличии дополнительного стажа.

Кроме того, для работающих пенсионеров доплаты за сверхурочный стаж часто исчисляются с использованием показателей, которые не соответствуют актуальным социальным стандартам. В результате надбавки могут быть значительно ниже, чем ожидается.

После прекращения работы такие выплаты подлежат перерасчету, и их размер обычно возрастает.

Обратите внимание! В таких условиях целесообразно проверять правильность расчета пенсии. Если есть документы, подтверждающие уровень заработка или продолжительность стажа, стоит обратиться в Пенсионный фонд для уточнения данных. В случае выявления неточностей возможен пересмотр размера выплат.

