Пенсия не сходится с расчетами: где "теряются" годы стажа
- Фактический размер пенсии может быть ниже ожидаемого из-за автоматического механизма оптимизации заработка, который исключает месяцы с самыми низкими доходами из расчетного периода.
- При переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту может использоваться средняя зарплата на момент назначения первичной пенсии, что ограничивает рост выплат, даже при дополнительном стаже.
При назначении пенсии по возрасту отдельные периоды трудовой деятельности могут не быть зачислены в страховой стаж, а ожидаемые доплаты оказаться минимальными. Чем это может быть обусловлено и что с этим делать, читайте далее.
Куда "исчезает" стаж и почему ожидаемая пенсия – маленькая?
Ситуация, когда фактический размер пенсии оказывается ниже ожиданий, часто связана не с "исчезновением" стажа как такового, а с особенностями его учета и расчета, сообщает ПФУ.
Одним из ключевых факторов является механизм оптимизации заработка, который применяется при назначении пенсии. Его суть заключается в исключении из расчетного периода месяцев с самыми низкими доходами для повышения среднего коэффициента заработной платы.
Важно! Этот процесс происходит автоматически, то есть без индивидуального подбора наиболее выгодных периодов, а не с учетом конкретной финансовой истории человека. В некоторых случаях, в частности для периодов после 2020 года, оптимизация может осуществляться в несколько этапов, что дополнительно влияет на конечный результат.
Именно поэтому часть стажа может выглядеть "потерянной" в финальном расчете: отдельные периоды фактически не учитываются при определении коэффициента заработка. При этом система не всегда выбирает наиболее выгодные варианты, поскольку руководствуется формальными критериями, а не индивидуальными обстоятельствами.
Выгодно ли переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту?
Отдельно стоит обратить внимание на ситуации перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту. В таких случаях при расчете может использоваться средняя заработная плата, актуальная на момент назначения первичной пенсии, а не текущие показатели, замечает ПФУ.
Обратите внимание! Это ограничивает потенциальный рост выплат даже при наличии дополнительного стажа.
Кроме того, для работающих пенсионеров доплаты за сверхурочный стаж часто исчисляются с использованием показателей, которые не соответствуют актуальным социальным стандартам. В результате надбавки могут быть значительно ниже, чем ожидается.
После прекращения работы такие выплаты подлежат перерасчету, и их размер обычно возрастает.
Обратите внимание! В таких условиях целесообразно проверять правильность расчета пенсии. Если есть документы, подтверждающие уровень заработка или продолжительность стажа, стоит обратиться в Пенсионный фонд для уточнения данных. В случае выявления неточностей возможен пересмотр размера выплат.
Какой стаж нужен для выхода на пенсию?
В 2026 году право на выход на пенсию по возрасту в 60 лет возникает при наличии не менее 33 лет страхового стажа. Это соответствует поэтапному повышению требований к продолжительности стажа, предусмотренном пенсионной реформой.
Для граждан, достигших пенсионного возраста в 2025 году, действовала более низкая планка – 32 года страхового стажа, что отражает постепенное увеличение этого показателя из года в год.